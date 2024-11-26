ПВО уничтожила более 10 дронов, которые угрожали Киеву

Силы обороны обезвредили более десятка дронов, которые атаковали столицу ночью 26 ноября.

Источник: КГВА в Telegram

Прямая речь начальника КГВА Сергея Попко: "Воздушная тревога в городе продолжалась более 5 часов. Силами и средствами Сил Обороны было обнаружено и уничтожено более десятка российских БпЛА, которые угрожали Киеву".

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Детали: Он добавил, что обошлось без разрушений и пострадавших.

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