Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 480 солдатів і 20 ББМ за добу
Вівторок, 26 листопада 2024, 07:55
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 480 ворожих солдатів, 20 ББМ, 19 артсистем та 6 танків.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 733 830 (+1 480) осіб,
- танків – 9 435 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 19 256 (+20) од,
- артилерійських систем – 20 806 (+19) од,
- РСЗВ – 1 254 (+0) од,
- засобів ППО – 1 004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 552 (+72) од,
- крилатих ракет – 2 765 (+1) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 042 (+94) од,
- спеціальної техніки – 3 683 (+2) од.
Дані уточнюються.