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Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 480 солдатів і 20 ББМ за добу

Ірина БалачукВівторок, 26 листопада 2024, 07:55
Генштаб оновив дані про втрати РФ: мінус 1 480 солдатів і 20 ББМ за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1 480 ворожих солдатів, 20 ББМ, 19 артсистем та 6 танків.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 733 830 (+1 480) осіб,
  • танків – 9 435 (+6) од,
  • бойових броньованих машин – 19 256 (+20) од,
  • артилерійських систем – 20 806 (+19) од,
  • РСЗВ – 1 254 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 004 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 552 (+72) од,
  • крилатих ракет – 2 765 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 042 (+94) од,
  • спеціальної техніки – 3 683 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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