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Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 480 солдат и 20 ББМ за сутки

Ирина БалачукВторник, 26 ноября 2024, 07:55
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 480 солдат и 20 ББМ за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 480 вражеских солдат, 20 ББМ, 19 артсистем и 6 танков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 733 830 (+1 480) человек,
  • танков – 9 435 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин – 19 256 (+20) ед,
  • артиллерийских систем – 20 806 (+19) ед,
  • РСЗО – 1 254 (+0) ед,
  • средств ПВО – 1 004 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 552 (+72) ед,
  • крылатых ракет – 2 765 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 30 042 (+94) ед,
  • специальной техники – 3 683 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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