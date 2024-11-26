Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 480 солдат и 20 ББМ за сутки
Вторник, 26 ноября 2024, 07:55
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1 480 вражеских солдат, 20 ББМ, 19 артсистем и 6 танков.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 733 830 (+1 480) человек,
- танков – 9 435 (+6) ед,
- боевых бронированных машин – 19 256 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 20 806 (+19) ед,
- РСЗО – 1 254 (+0) ед,
- средств ПВО – 1 004 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 552 (+72) ед,
- крылатых ракет – 2 765 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 042 (+94) ед,
- специальной техники – 3 683 (+2) ед.
Данные уточняются.