Росіяни поранили чоловіка у Бериславі і 3 людей у Херсоні: скинули вибухівку з дрона

Російські військові продовжують влаштовувати сафарі на людей у Херсонській області, скидаючи на цивільних вибухівку з дронів – вранці 26 листопада так поранили мешканця міста Берислав та 3 жителів Херсона.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram, голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram

Дослівно ОВА: "Близько сьомої години ранку російські військові атакували жителя Берислава. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та голови".



Деталі: Постраждалого доправили до лікарні.

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Доповнено: Пізніше Херсонська ОВА повідомила, що окупанти також скинули вибухівку з дрона на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона.

"57-річна жінка дістала мінно-вибухову травму та ссадна голови. Вона самостійно звернулась до лікарні. Медики дообстежують потерпілу та надають необхідну допомогу", – заявили в ОВА.

Ще пізніше голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив про ще одного пораненого внаслідок атаки ворожого безпілотника. За його словами, мінно-вибухову травму отримав 63-річний чоловік.

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Згодом стало відомо, що внаслідок атаки російського дрона постраждали 3 херсонців.

Третя мешканка – 53-річна жінка – дістала мінно-вибухову травму та контузію.

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