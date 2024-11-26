Россияне ранили мужчину в Бериславе и 3 человек в Херсоне: сбросили взрывчатку с дрона

Российские военные продолжают устраивать сафари на людей в Херсонской области, сбрасывая на гражданских взрывчатку с дронов – утром 26 ноября так ранили жителя города Берислав и 3 жителей Херсона.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram, глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram

Дословно ОВА: "Около семи часов утра российские военные атаковали жителя Берислава. В результате сброса взрывчатки с БпЛА 59-летний мужчина получил минно-взрывную травму, ранения лица и головы".

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Детали: Пострадавшего доставили в больницу.

Дополнено: Позже Херсонская ОВА сообщила, что оккупанты также сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто в Днепровском районе Херсона.

"57-летняя женщина получила минно-взрывную травму и ссадину головы. Она самостоятельно обратилась в больницу. Медики дообследуют пострадавшую и оказывают необходимую помощь", – заявили в ОВА.

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Еще позже глава Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил о еще одном раненом в результате атаки вражеского беспилотника. По его словам, минно-взрывную травму получил 63-летний мужчина.

Позже стало известно, что в результате атаки российского дрона пострадали трое херсонцев.

Третья жительница – 53-летняя женщина – получила минно-взрывную травму и контузию.

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