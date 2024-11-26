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Росія оновила рекорд запущених дронів: атакувала Україну 188 безпілотниками

Валентина РоманенкоВівторок, 26 листопада 2024, 09:13
Росія оновила рекорд запущених дронів: атакувала Україну 188 безпілотниками
робота мобільних вогневих груп. ілюстративне фото ЗСУ

В ніч на вівторок 26 листопада Росія випусила рекордну кількість дронів – 188, протиповітряна оборона збила 76 безпілотників, 95 БпЛА —локаційно втрачені через дію РЕБ.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Дослівно: "У ніч на 26 листопада (із 19.30 25 листопада) окупанти атакували Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із напрямків — Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ".

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Деталі: Повідоммляється, що радіотехнічні війська Повітряних сил виявлили та здійснили супровід 192 повітряних цілей:

- 4 балістичні ракети "Іскандер-М";

- 188 ворожих БпЛА.

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Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 76 ворожих безпілотників у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях.

95 БпЛА — були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі.

Дослівно: "На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку безпілотників у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постражалих.

Інформація оновлюється".

ШахедбезпілотникиПовітряні сили ЗСУППО
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