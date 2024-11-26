Россия обновила рекорд запущенных дронов: атаковала Украину 188 беспилотниками

В ночь на вторник 26 ноября Россия выпустила рекордное количество дронов - 188, противовоздушная оборона сбила 76 беспилотников, 95 БпЛА -локационно потеряны из-за действия РЭБ.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "В ночь на 26 ноября (с 19.30 25 ноября) оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской и Курской областей. Во время ночной атаки враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ".

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Детали: Сообщается, что радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 192 воздушных целей:

- 4 баллистические ракеты "Искандер-М";

- 188 вражеских БпЛА.

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По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 76 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях.

95 БпЛА - были лоционно потеряны, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников улетели в сторону Беларуси.

Дословно: "К сожалению, есть попадания в объекты критической инфраструктуры, также из-за массированной атаки беспилотников в нескольких регионах повреждены частные и многоквартирные дома. Предварительно обошлось без жертв и пострадавших.

Информация обновляется".