Генерал Бундесверу попередив, що Росія прагне наростити військову потугу для нової агресії

Керівник спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони Німеччини, генерал Крістіан Фройдінг заявив, що у Німеччині бачать ознаки того, що російська армія до 2029 року хоче досягти таких спроможностей, аби здійснити нову агресію, у тому числі проти держави НАТО.

Джерело: Фройдінг у розмові з журналістами у Києві, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми дуже чітко усвідомлюємо, що те, що відбувається з Україною, може статися і зі східними сусідами Німеччини".

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Деталі: Він наголосив, що Росія є зараз і лишиться в осяжному майбутньому найбільшою загрозою для Західної Європи і для Європи в цілому.

Німецький генерал пояснив, що Росія готується збільшити свою військову потужність та чисельність своєї армії.

Пряма мова: "Ми дуже чітко бачимо часові рамки і розуміємо, що до 2029 року, тобто за 5 років, російські збройні сили прагнуть досягнути таких військових спроможностей, які дозволили би їм здійснити будь-яку нову агресію, у тому числі проти держави НАТО. Ми повністю усвідомлюємо це, і серед нашого населення також зростає усвідомлення цього".

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Фройдінг також повідомив, що у грудні може відбутися додаткова зустріч Контактної групи з питань оборони України, одна з опцій – переговори на найвищому рівні.

Також генерал анонсував передачу Україні ще двох IRIS-T до кінця року.