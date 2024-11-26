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Генерал Бундесвера предупредил, что Россия стремится нарастить военную мощь для новой агрессии

Сергей Сидоренко, Станислав ПогориловВторник, 26 ноября 2024, 09:14
Генерал Бундесвера предупредил, что Россия стремится нарастить военную мощь для новой агрессии
правитель РФ Владимир Путин с военными, фото: Getty Images

Руководитель специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны Германии, генерал Кристиан Фройдинг заявил, что в Германии видят признаки того, что российская армия до 2029 года хочет достичь таких возможностей, чтобы осуществить новую агрессию, в том числе против государства НАТО.

Источник: Фройдинг в разговоре с журналистами в Киеве, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы очень четко осознаем, что то, что происходит с Украиной, может произойти и с восточными соседями Германии".

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Детали: Он отметил, что Россия является сейчас и останется в обозримом будущем самой большой угрозой для Западной Европы и для Европы в целом.

Немецкий генерал объяснил, что Россия готовится увеличить свою военную мощь и численность своей армии.

Прямая речь: "Мы очень четко видим временные рамки и понимаем, что к 2029 году, то есть за 5 лет, российские вооруженные силы стремятся достичь таких военных возможностей, которые позволили бы им осуществить любую новую агрессию, в том числе против государства НАТО. Мы полностью осознаем это, и среди нашего населения также растет осознание этого".

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Фройдинг также сообщил, что в декабре может состояться дополнительная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, одна из опций - переговоры на высшем уровне.

Также генерал анонсировал передачу Украине еще двух IRIS-T до конца года.

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