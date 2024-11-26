Уламки російських дронів пошкодили багатоповерхівки, ЛЕП та гаражі на Київщині – ОВА
Росіяни всю ніч атакували Київську область безпілотниками – внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, ЛЕП, гаражі та автомобіль.
Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook, поліція Київщини у Telegram
Пряма мова очільника області: "Вночі тривога тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО… Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в 4 районах.
Уламками збитих цілей пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль".
Деталі: За словами Кравченка, пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері, посічені фасади.
Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі.
Голова ОВА підкреслив, що усі ворожі цілі ППО знищила, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допустили, постраждалих серед населення немає.
Наразі на оперативні групи працюють над усуненням наслідків ворожої атаки.