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Уламки російських дронів пошкодили багатоповерхівки, ЛЕП та гаражі на Київщині – ОВА

Ірина БалачукВівторок, 26 листопада 2024, 09:17
Уламки російських дронів пошкодили багатоповерхівки, ЛЕП та гаражі на Київщині – ОВА
ФОТО ПОЛІЦІЇ КИЇВЩИНИ

Росіяни всю ніч атакували Київську область безпілотниками – внаслідок падіння уламків збитих дронів пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, ЛЕП, гаражі та автомобіль.

Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook, поліція Київщини у Telegram 

Пряма мова очільника області: "Вночі тривога тривала більше 7 годин. В області працювали сили ППО… Падіння уламків збитих ворожих цілей зафіксовано в 4 районах.

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Уламками збитих цілей пошкоджено 4 приватні будинки, 2 житлові багатоповерхівки, господарче приміщення, два гаражі, автомобіль". 

 
Фото поліції Київщини

Деталі: За словами Кравченка, пошкодження будинків незначні – вибиті вікна, двері, посічені фасади.

Також в одному з населених пунктів пошкоджена лінія електромережі. 

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Фото поліції Київщини

Голова ОВА підкреслив, що усі ворожі цілі ППО знищила, влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допустили, постраждалих серед населення немає.

Наразі на оперативні групи працюють над усуненням наслідків ворожої атаки.

Київська областьбезпілотники
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