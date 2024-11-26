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Обломки российских дронов повредили многоэтажки, ЛЭП и гаражи в Киевской области – ОВА

Ирина БалачукВторник, 26 ноября 2024, 09:17
Обломки российских дронов повредили многоэтажки, ЛЭП и гаражи в Киевской области – ОВА
ФОТО ПОЛИЦИИ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Россияне всю ночь атаковали Киевскую область беспилотниками – в результате падения обломков сбитых дронов повреждены частные дома, многоэтажки, ЛЭП, гаражи и автомобиль.

Источник: глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, полиция Киевщины в Telegram 

Прямая речь главы области: "Ночью тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО... Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах.

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Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль". 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Детали: По словам Кравченко, повреждения домов незначительные – выбиты окна, двери, посечены фасады.

Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.

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Глава ОВА подчеркнул, что все вражеские цели ПВО уничтожила, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допустили, пострадавших среди населения нет. 

 
ФОТО ПОЛИЦИИ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сейчас оперативные группы работают над устранением последствий вражеской атаки.

Киевская областьбеспилотники
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