Обломки российских дронов повредили многоэтажки, ЛЭП и гаражи в Киевской области – ОВА
Россияне всю ночь атаковали Киевскую область беспилотниками – в результате падения обломков сбитых дронов повреждены частные дома, многоэтажки, ЛЭП, гаражи и автомобиль.
Источник: глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в Facebook, полиция Киевщины в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью тревога продолжалась более 7 часов. В области работали силы ПВО... Падение обломков сбитых вражеских целей зафиксировано в 4 районах.
Обломками сбитых целей повреждены 4 частных дома, 2 жилые многоэтажки, хозяйственное помещение, два гаража, автомобиль".
Детали: По словам Кравченко, повреждения домов незначительные – выбиты окна, двери, посечены фасады.
Также в одном из населенных пунктов повреждена линия электросети.
Глава ОВА подчеркнул, что все вражеские цели ПВО уничтожила, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допустили, пострадавших среди населения нет.
Сейчас оперативные группы работают над устранением последствий вражеской атаки.