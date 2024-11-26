На Житомирщині 4 людей загинули через отруєння чадним газом: серед них дитина

Четверо людей, серед яких підліток, загинули внаслідок отруєння чадним газом у селищі Лугини Коростенського району на Житомирщині.

Джерело: ГУ ДСНС у Житомирській області

Дослівно служба: "У приватному житловому будинку стався груповий нещасний випадок – загинули 4 осіб, серед яких підліток. Ознак пожежі в будинку не виявлено. За попередньою інформацією, трагедія сталася через отруєння чадним газом".

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Деталі: Люди загинули 25 листопада. Обставини події наразі встановлюють фахівцями.

У ДСНС зазначили, що це вже другий такий груповий нещасний випадок, який стався на території Житомирщини цього року.

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