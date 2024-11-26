На Житомирщине 4 человека погибли из-за отравления угарным газом: среди них ребенок

Четыре человека, среди которых подросток, погибли в результате отравления угарным газом в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области.

Источник: ГУ ГСЧС в Житомирской области

Дословно служба: "В частном жилом доме произошел групповой несчастный случай – погибли 4 человека, среди которых подросток. Признаков пожара в доме не обнаружено. По предварительной информации, трагедия произошла из-за отравления угарным газом".

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Детали: Люди погибли 25 ноября. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются специалистами.

В ГСЧС отметили, что это уже второй такой групповой несчастный случай, который произошел на территории Житомирщины в этом году.

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