На Житомирщине 4 человека погибли из-за отравления угарным газом: среди них ребенок
Вторник, 26 ноября 2024, 10:35
Четыре человека, среди которых подросток, погибли в результате отравления угарным газом в поселке Лугины Коростенского района Житомирской области.
Источник: ГУ ГСЧС в Житомирской области
Дословно служба: "В частном жилом доме произошел групповой несчастный случай – погибли 4 человека, среди которых подросток. Признаков пожара в доме не обнаружено. По предварительной информации, трагедия произошла из-за отравления угарным газом".
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Детали: Люди погибли 25 ноября. Обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются специалистами.
В ГСЧС отметили, что это уже второй такой групповой несчастный случай, который произошел на территории Житомирщины в этом году.
Предыстория:
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- В феврале сообщалось, что 7 человек погибли от отравления угарным газом в частном жилом доме в Житомирской области.