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Шольц зізнався, що розмови з Путіним ніколи не були приємними

Христина Бондарєва, Альона Мазуренко Вівторок, 26 листопада 2024, 11:24
Шольц зізнався, що розмови з Путіним ніколи не були приємними
Олаф Шольц, фото: getty images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив на захист своєї суперечливої телефонної розмови з лідером Росії Владіміром Путіним.

Джерело: Шольц в ефірі телеканалу ZDF, "Європейська правда"

Деталі: Шольц зазначив, що неодноразово розмовляв з лідером Кремля телефоном до кінця 2022 року.

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"І це ніколи не були приємні розмови. Цього разу теж не було приємної розмови. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", – сказав канцлер Німеччини.

Він зазначив, що у Німеччині є люди, які вірять, що "простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний день". Але, за його словами, "звичайно, це не так".

Шольц розповів, що в останній телефонній розмові "всі аргументи були повторені знову", і для нього було важливо також повторити свої аргументи російському очільнику.

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"А саме: пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", – сказав Шольц.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля

Президент Володимир Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори". 

Розмова викликала широку критику, деталі у статті: 60 хвилин сорому Шольца: що у Німеччині думають про спроби канцлера відновити діалог з Путіним.

ШольцПутінНімеччинаРосія
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