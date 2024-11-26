Шольц признался, что разговоры с Путиным никогда не были приятными

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил в защиту своего спорного телефонного разговора с лидером России Владимиром Путиным.

Источник: Шольц в эфире телеканала ZDF, "Европейская правда"

Детали: Шольц отметил, что неоднократно разговаривал с лидером Кремля по телефону до конца 2022 года.

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"И это никогда не были приятные разговоры. На этот раз тоже не было приятного разговора. Но надо говорить, даже для того, чтобы это услышать", – сказал канцлер Германии.

Он отметил, что в Германии есть люди, которые верят, что "простой телефонный звонок принесет мир на следующий день". Но, по его словам, "конечно, это не так".

Шольц рассказал, что в последнем телефонном разговоре "все аргументы были повторены снова", и для него было важно также повторить свои аргументы российскому главе.

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"А именно: господин Путин, не ждите, что мы уменьшим нашу поддержку. Вы должны найти выход из этой войны. Вы должны прекратить свои атаки и вывести свои войска", – сказал Шольц.

Напомним, днем 15 ноября стало известно, что Шольц впервые за два года поговорил с главой Кремля.

Президент Владимир Зеленский назвал этот звонок "ящиком Пандоры".

Разговор вызвал широкую критику, детали в статье: 60 минут позора Шольца: что в Германии думают о попытках канцлера возобновить диалог с Путиным.