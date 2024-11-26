Росіяни розстріляли п’ятьох українських бійців, які потрапили в полон на Покровському напрямку

Українські правоохоронці виявили ще один воєнний злочин російських окупантів та розпочали розслідування у зв'язку з розстрілом п'яти полонених українських військових на Покровському напрямку фронту Донецької області.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, ОГП

Деталі: За попередніми даними, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.



Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених із автоматичної зброї.



Дослівно: "Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.



Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.



Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях".

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