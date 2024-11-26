Россияне расстреляли пятерых украинских бойцов, попавших в плен на Покровском направлении

Украинские правоохранители обнаружили еще одно военное преступление российских оккупантов и начали расследование в связи с расстрелом пяти пленных украинских военных на Покровском направлении фронта Донецкой области.

Источник: Донецкая областная прокуратура, ОГП

Детали: По предварительным данным, в ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме.

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После окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия.

Дословно: "Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях".