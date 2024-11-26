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Президент Литви про катастрофу літака: дії Росії змушують розглядати її причетність

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 26 листопада 2024, 14:05
Президент Литви про катастрофу літака: дії Росії змушують розглядати її причетність
Гітанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що через деструктивну поведінку Росії будь-які рідкісні нещасні випадки у Європію тепер природно викликають підозри, чи не було це диверсією. Однак він зазначив, що поки рано говорити про якісь конкретні версії катастрофи літака над Вільнюсом.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Пряма мова: "Ще раз повторю: звісно, є ймовірність, що це диверсія, виключати цього не можна. Тож її будуть серйозно досліджувати. Потрібно визнати, що дії Росії, її деструктивна поведінка тепер змусить чи не кожну авіакатастрофу розглядати через таку призму, як ймовірне втручання російських спецслужб".

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Що було раніше:

  • Вантажний Boeing 737-476(SF) зазнав аварії неподалік від аеропорту Вільнюса вранці 25 листопада. Літак належав іспанській авіакомпанії Swiftair і використовувався для перевезення посилок DHL, він виконував рейс з Лейпцига у Німеччині.
  • Внаслідок аварії один з пілотів загинув, ще троє членів екіпажу вижили. 
  • Аварія привернула особливу увагу на тлі повідомлень, що Росія планувала операції з підпалу вантажних і пасажирських літаків і що пакунки, які спалахнули в логістичних центрах компанії DHL у Німеччині та Британії, відправили з Литви.

Детально на цю тему – у статті "Для Росії вже немає миру з Європою": головне про авіакатастрофу DHL та гібридну війну Кремля

Литванадзвичайна подіяРосія
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