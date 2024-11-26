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Президент Литвы о катастрофе самолета: действия России заставляют рассматривать ее причастность

Мария Емец, Станислав ПогориловВторник, 26 ноября 2024, 14:05
Президент Литвы о катастрофе самолета: действия России заставляют рассматривать ее причастность
Гитанас Науседа, фото: Getty Images

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что из-за деструктивного поведения России любые редкие несчастные случаи в Европе теперь естественно вызывают подозрения, не было ли это диверсией. Однако он отметил, что пока рано говорить о каких-то конкретных версиях катастрофы самолета над Вильнюсом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Delfi

Прямая речь: "Еще раз повторю: конечно, есть вероятность, что это диверсия, исключать этого нельзя. Поэтому ее будут серьезно исследовать. Нужно признать, что действия России, ее деструктивное поведение теперь заставит едва ли не каждую авиакатастрофу рассматривать через такую призму, как вероятное вмешательство российских спецслужб".

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Что предшествовало:

  • Грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.
  • В результате аварии один из пилотов погиб, еще трое членов экипажа выжили.
  • Авария привлекла особое внимание на фоне сообщений, что Россия планировала операции по поджогу грузовых и пассажирских самолетов и что пакеты, вспыхнувшие в логистических центрах компании DHL в Германии и Британии, отправили из Литвы.

Подробно на эту тему – в статье "Для России уже нет мира с Европой": главное об авиакатастрофе DHL и гибридной войне Кремля

Литвачрезвычайное происшествиеРосcия
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