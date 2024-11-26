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У 2024 році в Україні поліція затримала вже 179 паліїв, яких РФ вербує через Telegram

Валентина РоманенкоВівторок, 26 листопада 2024, 14:27
У 2024 році в Україні поліція затримала вже 179 паліїв, яких РФ вербує через Telegram
ілюстративне фото НПУ

Диверсійна діяльність РФ з вербування громадян України через телеграм-канали здійснювати є одним з основних чинників дестабілізації: у 2024 році затримано вже 179 паліїв.

Джерело: заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов, якого цитує пресслужба НПУ

Пряма мова: "Це підпали автомобілів військових, залізничної інфраструктури, державних підприємств. Завдання кримінальної поліції – швидко встановлювати та притягувати зловмисників до відповідальності, аби запобігти наступним злочинам. За десять місяців поліцейські затримали 179 осіб, які скоїли підпали на замовлення російських спецслужб".

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Деталі: Нєбитов зазначив, що Нацполіція в умовах війни утримує стабільну криміногенну ситуацію. Поліцейські на сході працюють під ракетними обстрілами та прицільними ударами FPV-дронів, розкривають злочини, а також рятують людей.

поліціядиверсантивійна
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