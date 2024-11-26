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В 2024 году в Украине полиция задержала уже 179 поджигателей, которых РФ вербует через Telegram

Валентина РоманенкоВторник, 26 ноября 2024, 14:27
В 2024 году в Украине полиция задержала уже 179 поджигателей, которых РФ вербует через Telegram
иллюстративное фото НПУ

Диверсионная деятельность РФ по вербовке граждан Украины через телеграмм-каналы является одним из основных факторов дестабилизации: в 2024 году задержано уже 179 поджигателей.

Источник: замглавы Нацполиции Андрей Небытов, которого цитирует пресс-служба НПУ

Прямая речь: "Это поджоги автомобилей военных, железнодорожной инфраструктуры, государственных предприятий. Задача криминальной полиции - быстро устанавливать и привлекать злоумышленников к ответственности, чтобы предотвратить следующие преступления. За десять месяцев полицейские задержали 179 человек, совершивших поджоги по заказу российских спецслужб".

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Детали: Небытов отметил, что Нацполиция в условиях войны удерживает стабильную криминогенную ситуацию. Полицейские на востоке работают под ракетными обстрелами и прицельными ударами FPV-дронов, раскрывают преступления, а также спасают людей.

полициядиверсантывойна
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