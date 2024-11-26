Генштаб: Кількість боїв на фронті зросла до 143: найгарячіше – на двох напрямках

Від початку доби 26 листопада відбулося 143 бойові зіткнення між Силами оборони України та російськими окупантами: найактивніше ворог атакує на Покровському та Курахівському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу станом на 16.00

Дослівно: "З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 143. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки майже на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони".

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Деталі: Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території України.

На Харківському напрямку у вівторок відбулося чотири бойових зіткнення в районі Вовчанська.

За даними Генштабу, дванадцять штурмових дій загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Григорівки, Зеленого Гаю, Загризового, Сенькового та Андріївки на Куп’янському напрямку, три боєзіткнення тривають до цього часу.

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На Лиманському напрямку з початку доби нараховується вже 17 боєзіткнень, з яких сім тривають дотепер.

На Сіверському напрямку окупанти атакують в районі Григорівки, боєзіткнення досі триває.

На Торецькому напрямку противник тричі атакував позиції наших військ поблизу Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку в районах Миролюбівки, Променя, Красного Яру, Лисівки, Чумацького, Пустинки та Нового Труда – точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 31 спробу потіснити українських захисників із займаних позицій, 25 атак нашими захисниками вже відбито. Окупанти скинули дві авіабомби в районах Зеленого Поля та Покровська.

На Курахівському напрямку триває 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Берестки, Сонцівка, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Катеринівка, Єлизаветівка, Ганівка та Антонівка. Двадцять три ворожих штурми вже відбито Силами оборони.

В районах населених пунктів Веселий Гай, Трудове, Костянтинопольське, Роздольне, Новоандріївка та Рівнопіль Времівського напрямку бійці ЗСУ відбили 12 ворожих атак, одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога.