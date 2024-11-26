Генштаб: Количество боев на фронте выросло до 143: горячее всего – на двух направлениях

С начала суток 26 ноября состоялось 143 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупантами: активнее всего враг атакует на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 16.00

Дословно: "С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 143. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБ, и осуществлять атаки почти на всех направлениях востока и юга нашей страны, особенно активно на Покровском и Кураховском направлениях. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны".

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Детали: Оккупанты не прекращают применять артиллерию и авиацию по территории Украины.

На Харьковском направлении во вторник произошло четыре боевых столкновения в районе Волчанска.

По данным Генштаба, двенадцать штурмовых действий захватчиков отбиты нашими воинами вблизи Григорьевки, Зеленого Гая, Загрызово, Сеньково и Андреевки на Купянском направлении, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

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На Лиманском направлении с начала суток насчитывается уже 17 боестолкновений, из которых семь продолжаются до сих пор.

На Северском направлении оккупанты атакуют в районе Григорьевки, боестолкновение до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник трижды атаковал позиции наших войск вблизи Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении в районах Миролюбовки, Луча, Красного Яра, Лисовки, Чумацкого, Пустынки и Нового Труда - идут ожесточенные бои.Враг совершил 31 попытку потеснить украинских защитников с занимаемых позиций, 25 атак нашими защитниками уже отражены. Оккупанты сбросили две авиабомбы в районах Зеленого Поля и Покровска.

На Кураховском направлении продолжается 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Берестки, Сонцовка, Новодмитровка, Курахово, Дальнее, Екатериновка, Елизаветовка, Гановка и Антоновка. Двадцать три вражеских штурма уже отражены Силами обороны.

В районах населенных пунктов Веселый Гай, Трудовое, Константинопольское, Раздольное, Новоандреевка и Ровнополь Времовского направления бойцы ВСУ отбили 12 вражеских атак, одно боестолкновение продолжается.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили две атаки врага.