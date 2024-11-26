Росіяни обстріляли СТО в Сумах, дві людини загинули

Російські війська 26 листопада обстріляли місто Суми, пошкоджена СТО. Дві людини загинули, ще одна, ймовірно, під завалами.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського 26 листопада, ДСНС Сумщини

Деталі: За словами президента у Сумах триває рятувальна операція. Дві людини, на жаль, загинули, ймовірно, під завалами є ще людина. Пошкоджені ударом також будинок і дитячий садок.

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Фото - ДСНС Сумщини

Фото - ДСНС Сумщини

Фото - ДСНС Сумщини

Пряма мова Зеленського: "І попередньо це був обстріл з ракетної системи залпового вогню. Захиститись від цього реально тільки знищенням російської зброї, російських пускових установок на російській же території. І саме тому для нас настільки важлива можливість завдавати ударів по російській території. Це те єдине, що на сьогодні здатне обмежити російський терор і взагалі російську можливість воювати. Я вдячний усім партнерам, які це розуміють і пояснюють це іншим".