Россияне обстреляли СТО в Сумах, два человека погибли

Российские войска 26 ноября обстреляли город Сумы, повреждена СТО. Два человека погибли, еще один, вероятно, под завалами.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского 26 ноября, ГСЧС Сумской области

Детали: По словам президента в Сумах продолжается спасательная операция. Два человека, к сожалению, погибли, вероятно, под завалами есть еще человек. Повреждены ударом также дом и детский сад.

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Фото - ГСЧС Сумской области

Фото - ГСЧС Сумской области

Фото - ГСЧС Сумской области

Прямая речь: "И предварительно это был обстрел из ракетной системы залпового огня. Защититься от этого реально только уничтожением российского оружия, российских пусковых установок на российской же территории. И именно поэтому для нас настолько важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что на сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим".