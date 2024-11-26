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Над американськими авіабазами в Британії знову були помічені дрони

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 26 листопада 2024, 18:31
Над американськими авіабазами в Британії знову були помічені дрони
ілюстративне фото від Getty Images

Протягом останніх шести днів в Англії над трьома базами Військово-повітряних сил США помітили кілька невідомих БПЛА.

Джерело: Reuters із посиланням на речника ВПС США, передає "Європейська правда"

Деталі: У повідомленні, надісланому на пошту агентству, речник ВПС США підтвердив, що невідомі безпілотники були помічені поблизу та над декількома базами.

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Журналісти проінформували, мова йде про три бази: дві в Саффолку і одна в Норфолку, які орендуються ВПС США у Британії.

"Невеликі безпілотні літальні апарати були помічені поблизу і над базами RAF Лейкенхіт, RAF Мілденхолл і RAF Фелтвелл в період з 20 по 26 листопада", – проінформував він.

Також, як передає агентство, представник Міністерства оборони Британії заявив, що вони "серйозно ставляться до загроз і підтримують надійні заходи" на оборонних об'єктах.

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"Ми підтримуємо відповідь ВПС США", – додав він.

Зокрема, писали про інцидент 24 листопада, коли безпілотні літальні апарати були помічені над трьома базами Королівських ВПС Британії у Саффолку та Норфолку.

Варто зауважити, що нещодавно в порту німецького Гамбурга виявили безпілотник, який стежив за британським авіаносцем HMS Queen Elizabeth. Вдень у суботу, 23 листопада, британський авіаносець залишив порт Гамбурга.

За останній час в Німеччині не раз повідомлялось про спроби диверсій на об’єктах інфраструктури та військових об’єктах.

Велика БританіяСШАбезпілотники
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