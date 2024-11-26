Над американскими авиабазами в Британии снова были замечены дроны

В течение последних шести дней в Англии над тремя базами Военно-воздушных сил США заметили несколько неизвестных БПЛА.

Источник: Reuters со ссылкой на представителя ВВС США, передает "Европейская правда"

Детали: В сообщении, направленном на почту агентству, представитель ВВС США подтвердил, что неизвестные беспилотники были замечены вблизи и над несколькими базами.

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Журналисты проинформировали, что речь идет о трех базах: двух в Саффолке и одной в Норфолке, которые арендуются ВВС США в Британии.

"Небольшие беспилотные летательные аппараты были замечены вблизи и над базами RAF Лейкенхит, RAF Милденхолл и RAF Фелтвелл в период с 20 по 26 ноября", – проинформировал он.

Также, как передает агентство, представитель Министерства обороны Британии заявил, что они "серьезно относятся к угрозам и поддерживают надежные меры" на оборонных объектах.

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"Мы поддерживаем ответ ВВС США", – добавил он.

В частности, писали об инциденте 24 ноября, когда беспилотные летательные аппараты были замечены над тремя базами Королевских ВВС Британии в Саффолке и Норфолке.

Стоит заметить, что недавно в порту немецкого Гамбурга обнаружили беспилотник, следивший за британским авианосцем HMS Queen Elizabeth. Днем в субботу, 23 ноября, британский авианосец покинул порт Гамбурга.

За последнее время в Германии не раз сообщалось о попытках диверсий на объектах инфраструктуры и военных объектах.