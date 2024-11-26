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Слідча комісія назвала причини інцидентів із мінами 120 мм

Євген КізіловВівторок, 26 листопада 2024, 18:58
Слідча комісія назвала причини інцидентів із мінами 120 мм
ілюстративне фото від "Укроборонпрому"

Міжвідомча комісія з розслідування нештатного спрацювання 120-міліметрових мін з'ясувала, що головними причинами інцидентів було зниження температури і підвищена вологість.

Джерело: член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі "Суспільному"

Деталі: Нардеп підтвердив, що було виявлено низку нештатних спрацювань мін, які постачалися певними виробниками для сектору безпеки і оборони.

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Пряма мова: "Була утворена міжвідомча комісія, до якої увійшли представники Міноборони, Мінстратегпрому, представники складових сектору безпеки і оборони. Комісія з'ясувала причини. До комітету з питань нацбезпеки і розвитку надіслано відповідний звіт цієї комісії. Я не можу розголошувати деталі, але загалом з'ясовано, що головними причинами є зниження температури і підвищена вологість. В умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв".

Деталі: За словами Веніславського, всі міни з партії були відкликані на завод, і виробник зобов'язався найближчим часом поставити нові міни замість вилучених, і вони "пройдуть ретельне додаткове обстеження". "Я не буду називати кількість мін. Це всі міни тієї партії, яка мала місце нештатного спрацювання. Кількість — це закрита інформація. Підприємство уже виконує зобов'язання щодо заміни цих мін", — зазначив нардеп.

За його словами, визначати, чи це правопорушення — робота правоохоронних органів. "Сказати, що завод неправильно виготовляв — це достатньо серйозні звинувачення, нехай цим займаються правоохоронні органи", — сказав Веніславський.

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Водночас він наголосив, що нема жодних системних проблем з боєприпасами. "Є низка чинників і з умовами виготовлення і зберігання. Всі ці причини є у звіті комісії. Жодних системних проблем з цією ситуацією немає, але на майбутнє буде приділено більше уваги для перевірки якості мін, умов виготовлення, зберігання та застосування", — сказав нардеп.

За словами Веніславського, факти з позаштатним спрацюванням мін розпочалися в листопаді.

В одній із бригад, що працює на Покровському напрямку, "Суспільному" підтвердили інформацію про такі інциденти, зокрема в листопаді. За даними джерела, усі випадки і справді сталися з мінами однієї партії.

Один із посадовців Міністерства оборони заявив "Суспільному", що від виробника отримали сотні тисяч боєприпасів, а проблеми виникли з однією партією. Водночас експертиза займе деякий час, оскільки в боєприпасів багато субвиробників.

Що передувало:

  • Раніше Міністерство оборони заявило, що активно розслідує причини постачання неякісних 120-міліметрових мін на фронт.
  • Останнім часом почала курсувати інформація про міни 120-мм калібру, які або не вилітають зі ствола, або не розриваються, або відхиляються від точки прицілювання на сотні метрів. На проблему звернули увагу журналісти Юлія Кирієнко та Юрій Бутусов.

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