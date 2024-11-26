Следственная комиссия назвала причины инцидентов с минами 120 мм

Межведомственная комиссия по расследованию нештатного срабатывания 120-миллиметровых мин выяснила, что главными причинами инцидентов было снижение температуры и повышенная влажность.

Источник: член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии "Суспільному"

Детали: Нардеп подтвердил, что был выявлен ряд нештатных срабатываний мин, которые поставлялись определенными производителями для сектора безопасности и обороны.

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Прямая речь: "Была создана межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минобороны, Минстратегпрома, представители составляющих сектора безопасности и обороны. Комиссия выяснила причины. В комитет по вопросам нацбезопасности и развития направлен соответствующий отчет этой комиссии. Я не могу разглашать детали, но в целом выяснено, что главными причинами являются снижение температуры и повышенная влажность. В условиях сухой погоды эти мины не давали никаких сбоев".

Детали: По словам Вениславского, все мины из партии были отозваны на завод, и производитель обязался в ближайшее время поставить новые мины вместо изъятых, и они "пройдут тщательное дополнительное обследование". "Я не буду называть количество мин. Это все мины той партии, которая имела место нештатного срабатывания. Количество – это закрытая информация. Предприятие уже выполняет обязательства по замене этих мин", - отметил нардеп.

По его словам, определять, правонарушение ли это – работа правоохранительных органов. "Сказать, что завод неправильно изготавливал – это достаточно серьезные обвинения, пусть этим занимаются правоохранительные органы", - сказал Вениславский.

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В то же время он отметил, что нет никаких системных проблем с боеприпасами. "Есть ряд факторов и с условиями изготовления и хранения. Все эти причины есть в отчете комиссии. Никаких системных проблем с этой ситуацией нет, но на будущее будет уделено больше внимания для проверки качества мин, условий изготовления, хранения и применения", - сказал нардеп.

По словам Вениславского, факты с внештатным срабатыванием мин начались в ноябре.

В одной из бригад, работающей на Покровском направлении, "Суспільному" подтвердили информацию о таких инцидентах, в том числе в ноябре. По данным источника, все случаи действительно произошли с минами одной партии.

Один из чиновников Министерства обороны заявил "Суспільному", что от производителя получили сотни тысяч боеприпасов, а проблемы возникли с одной партией. В то же время экспертиза займет некоторое время, поскольку у боеприпасов много субпроизводителей.

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