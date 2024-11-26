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Росія другий рік поспіль не увійшла до Виконавчої ради Організації із заборони хімзброї

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 26 листопада 2024, 19:54
Росія другий рік поспіль не увійшла до Виконавчої ради Організації із заборони хімзброї
Фасад ОЗХЗ. фото: Getty Images

Росію другий рік поспіль не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Відповідне рішення діятиме протягом 2025-2027 років.

Джерело: повідомлення Міністерства закордонних справ України, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначило відомство, другий рік поспіль Росія не змогла потрапити до Виконавчої ради ОЗХЗ. 

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"Це ще одне свідчення триваючої міжнародної ізоляції держави-агресора", – акцентували в МВС.

У відомстві наголосили, що це голосування демонструє принципову позицію міжнародної спільноти: допоки Росія веде агресивну війну проти України, зокрема використовуючи на полі бою небезпечні хімікати, вона не має морального права входити до складу керівних органів міжнародних організацій.

У МЗС переконані, що передані нещодавно Україною докази, а саме – російська граната типу РГ-Во та відповідні зразки грунту, стали важливим аргументом на користь усунення Росії від роботи у Виконавчій раді Організації про заборону хімічної зброї.

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Також у заяві привітали Чехію та Північну Македонії з обранням до складу ОЗХЗ.

Відтак, як розповіли у МЗС, результати волевиявлення 140 держав такі:

  • Чехія – 128;
  • Північна Македонія – 86;
  • Росія – 56 голосів.

Зауважимо, минулого року Росію вперше в історії не обрали до ОЗХЗ.

На початку жовтня Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.

Росіязброя
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