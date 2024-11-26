Росія другий рік поспіль не увійшла до Виконавчої ради Організації із заборони хімзброї

Росію другий рік поспіль не обрали до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Відповідне рішення діятиме протягом 2025-2027 років.

Джерело: повідомлення Міністерства закордонних справ України, передає "Європейська правда"

Деталі: Як зазначило відомство, другий рік поспіль Росія не змогла потрапити до Виконавчої ради ОЗХЗ.

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"Це ще одне свідчення триваючої міжнародної ізоляції держави-агресора", – акцентували в МВС.

У відомстві наголосили, що це голосування демонструє принципову позицію міжнародної спільноти: допоки Росія веде агресивну війну проти України, зокрема використовуючи на полі бою небезпечні хімікати, вона не має морального права входити до складу керівних органів міжнародних організацій.

У МЗС переконані, що передані нещодавно Україною докази, а саме – російська граната типу РГ-Во та відповідні зразки грунту, стали важливим аргументом на користь усунення Росії від роботи у Виконавчій раді Організації про заборону хімічної зброї.

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Також у заяві привітали Чехію та Північну Македонії з обранням до складу ОЗХЗ.

Відтак, як розповіли у МЗС, результати волевиявлення 140 держав такі:

Чехія – 128;

Північна Македонія – 86;

Росія – 56 голосів.

Зауважимо, минулого року Росію вперше в історії не обрали до ОЗХЗ.

На початку жовтня Британія запровадила санкції проти трьох російських установ та однієї фізичної особи у зв’язку застосуванням російськими військовими хімічної зброї проти України.