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Россию второй год подряд не взяли в Исполнительный совет Организации по запрету химоружия

Уляна Кричковская, Евгений КизиловВторник, 26 ноября 2024, 19:54
Россию второй год подряд не взяли в Исполнительный совет Организации по запрету химоружия
Фасад ОЗХО. фото: Getty Images

Россию второй год подряд не избрали в Исполнительный совет Организации по запрету химического оружия (ОЗХО). Соответствующее решение будет действовать в течение 2025-2027 годов.

Источник: сообщение Министерства иностранных дел Украины, передает "Европейская правда"

Детали: Как отметило ведомство, второй год подряд Россия не смогла попасть в Исполнительный совет ОЗХО.

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"Это еще одно свидетельство продолжающейся международной изоляции государства-агрессора", – акцентировали в МВД.

В ведомстве отметили, что это голосование демонстрирует принципиальную позицию международного сообщества: пока Россия ведет агрессивную войну против Украины, в частности используя на поле боя опасные химикаты, она не имеет морального права входить в состав руководящих органов международных организаций.

В МИД убеждены, что переданные недавно Украиной доказательства, а именно – российская граната типа РГ-Во и соответствующие образцы почвы, стали важным аргументом в пользу отстранения России от работы в Исполнительном совете Организации о запрещении химического оружия.

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Также в заявлении поздравили Чехию и Северную Македонию с избранием в состав ОЗХО.

Следовательно, как рассказали в МИД, результаты волеизъявления 140 государств таковы:

  • Чехия – 128;
  • Северная Македония – 86;
  • Россия – 56 голосов.

Заметим, в прошлом году Россию впервые в истории не выбрали в ОЗХО.

В начале октября Великобритания ввела санкции против трех российских учреждений и одного физического лица в связи применением российскими военными химического оружия против Украины.

Росcияоружие
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