Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці: є загиблі та поранені
Вівторок, 26 листопада 2024, 21:16
Російські військові вдень 26 листопада обстріляли зупинку громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині, є загиблі та поранені.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року військами РФ здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області.
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На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди".
Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці: є загиблі та поранені.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 26, 2024
Відео із соцмереж pic.twitter.com/AsitXkdYcu