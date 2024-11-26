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Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці: є загиблі та поранені

Тетяна ОлійникВівторок, 26 листопада 2024, 21:16
Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці: є загиблі та поранені
Фото з Telegram-каналу Херсонської обласної прокуратури

Російські військові вдень 26 листопада обстріляли зупинку громадського транспорту в тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині, є загиблі та поранені.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "За опублікованою в медіа інформацією, вдень 26 листопада 2024 року військами РФ здійснено обстріл тимчасово окупованого міста Нова Каховка Каховського району Херсонської області.

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На відео зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту, пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди".

Херсонська областьокупаціяобстріл
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