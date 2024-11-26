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Россияне обстреляли остановку в оккупированной Новой Каховке: есть погибшие и раненые

Татьяна ОлейникВторник, 26 ноября 2024, 21:16
Россияне обстреляли остановку в оккупированной Новой Каховке: есть погибшие и раненые
Фото из Telegram-канала Херсонской областной прокуратуры

Российские военные днем 26 ноября обстреляли остановку общественного транспорта во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине, есть погибшие и раненые.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По опубликованной в медиа информации, днем 26 ноября 2024 года войсками РФ осуществлен обстрел временно оккупированного города Новая Каховка Каховского района Херсонской области.

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На видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта, поврежден автобус, есть раненые и погибшие люди".

Херсонская областьоккупацияобстрел
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