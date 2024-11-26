Россияне обстреляли остановку в оккупированной Новой Каховке: есть погибшие и раненые
Вторник, 26 ноября 2024, 21:16
Российские военные днем 26 ноября обстреляли остановку общественного транспорта во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине, есть погибшие и раненые.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Дословно: "По опубликованной в медиа информации, днем 26 ноября 2024 года войсками РФ осуществлен обстрел временно оккупированного города Новая Каховка Каховского района Херсонской области.
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На видео зафиксированы последствия удара по остановке общественного транспорта, поврежден автобус, есть раненые и погибшие люди".
Росіяни обстріляли зупинку в окупованій Новій Каховці: є загиблі та поранені.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) November 26, 2024
Відео із соцмереж pic.twitter.com/AsitXkdYcu