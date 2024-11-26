Блінкен заявив, що США забезпечать Україні все необхідне, щоб воювати впродовж 2025-го року

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати Америки забезпечать Україні все необхідне, щоб "воювати впродовж 2025 року".

Джерело: Блінкен заявив після зустрічі з міністрами закордонних справ G7 в Італії, пише Sky News, передає "Європейська правда"

Деталі: Як заявив Блінкен – G7 та її партнери "рішуче налаштовані" на те, щоб Україна мала гроші, боєприпаси та сили, щоб ефективно воювати у 2025 році або вести переговори про мир з позиції сили.

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Дипломат акцентував, що США продовжують збільшувати допомогу у сфері безпеки для зміцнення оборони України на сході.

Він також сказав, що розгортання Росією північнокорейських військ у війні з Україною є предметом "серйозного занепокоєння" для G7

"Реальність така. Україна бореться за нас. Вона бореться не лише за себе, вона бореться за нас", – наголосив він.

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Він акцентував – причина, чому "так багато країн беруть участь у захисті України", полягає в тому, що "агресія, яку здійснює Росія, спрямована не лише проти України".

"Це агресія проти самих принципів, які лежать в основі міжнародної системи і є необхідними для підтримання миру і стабільності", – додав Блінкен.

Зауважимо, під час зустрічі Ради Україна-НАТО на рівні послів у вівторок, 26 листопада, сторони обговорили запуск Росією експериментальної балістичної ракети середньої дальності по Дніпру минулого тижня.

Нещодавно координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Україна далекобійними ракетами ATACMS по російській території.