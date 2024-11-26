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Блинкен заявил, что США обеспечат Украине все необходимое, чтобы воевать в течение 2025-го года

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникВторник, 26 ноября 2024, 21:45
Блинкен заявил, что США обеспечат Украине все необходимое, чтобы воевать в течение 2025-го года
Энтони Блинкен. Фото - Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты Америки обеспечат Украине все необходимое, чтобы "воевать в течение 2025 года".

Источник: Блинкен заявил после встречи с министрами иностранных дел G7 в Италии, пишет Sky News, передает "Европейская правда"

Детали: Как заявил Блинкен – G7 и ее партнеры "решительно настроены" на то, чтобы Украина имела деньги, боеприпасы и силы, чтобы эффективно воевать в 2025 году или вести переговоры о мире с позиции силы

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Дипломат акцентировал, что США продолжают увеличивать помощь в сфере безопасности для укрепления обороны Украины на востоке

Он также сказал, что развертывание Россией северокорейских войск в войне с Украиной является предметом "серьезного беспокойства" для G

"Реальность такова Украина борется за нас Она борется не только за себя, она борется за нас", – подчеркнул он

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Он акцентировал – причина, почему "так много стран участвуют в защите Украины", заключается в том, что "агрессия, которую осуществляет Россия, направлена не только против Украины"

"Это агрессия против самих принципов, которые лежат в основе международной системы и являются необходимыми для поддержания мира и стабильности", – добавил Блинкен

Заметим, во время встречи Совета Украина-НАТО на уровне послов во вторник, 26 ноября, стороны обсудили запуск Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру на прошлой неделе

Недавно координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что Украинаполучила разрешение на удары дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории.

СШАБлинкенпомощь Украине
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