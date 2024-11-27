Втрати РФ у війні перевалили за 735 тисяч у живій силі – Генштаб
Середа, 27 листопада 2024, 07:44
Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 580 російських загарбників, заглом з початку повномасштабного вторгнення уже знешкодили понад 735 тисяч окупантів.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 735 410 (+1 580) осіб,
- танків – 9 449 (+14) од,
- бойових броньованих машин – 19 304 (+48) од,
- артилерійських систем – 20 830 (+24) од,
- РСЗВ – 1 255 (+1) од,
- засобів ППО – 1 005 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 616 (+64) од,
- крилатих ракет – 2 765 (+0) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 126 (+84) од,
- спеціальної техніки – 3 687 (+4) од.
Дані уточнюються.