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Втрати РФ у війні перевалили за 735 тисяч у живій силі – Генштаб

Ірина БалачукСереда, 27 листопада 2024, 07:44
Втрати РФ у війні перевалили за 735 тисяч у живій силі – Генштаб
Фото з Facebook з Генштабу ЗСУ

Сили оборони за минулу добу відмінусували 1 580 російських загарбників, заглом з початку повномасштабного вторгнення уже знешкодили понад 735 тисяч окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.11.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 735 410 (+1 580) осіб,
  • танків – 9 449 (+14) од,
  • бойових броньованих машин – 19 304 (+48) од,
  • артилерійських систем – 20 830 (+24) од,
  • РСЗВ – 1 255 (+1) од,
  • засобів ППО – 1 005 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 616 (+64) од,
  • крилатих ракет – 2 765 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 126 (+84) од,
  • спеціальної техніки – 3 687 (+4) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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