Потери РФ в войне перевалили за 735 тысяч в живой силе – Генштаб
Среда, 27 ноября 2024, 07:44
Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 580 российских захватчиков, всего с начала полномасштабного вторжения уже обезвредили более 735 тысяч оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 735 410 (+1 580) человек,
- танков – 9 449 (+14) ед,
- боевых бронированных машин – 19 304 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 20 830 (+24) ед,
- РСЗО – 1 255 (+1) ед,
- средств ПВО – 1 005 (+1) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 616 (+64) ед,
- крылатых ракет – 2 765 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 30 126 (+84) ед,
- специальной техники – 3 687 (+4) ед.
Данные уточняются.