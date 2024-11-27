Потери РФ в войне перевалили за 735 тысяч в живой силе – Генштаб

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 580 российских захватчиков, всего с начала полномасштабного вторжения уже обезвредили более 735 тысяч оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.11.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 735 410 (+1 580) человек,

танков – 9 449 (+14) ед,

боевых бронированных машин – 19 304 (+48) ед,

артиллерийских систем – 20 830 (+24) ед,

РСЗО – 1 255 (+1) ед,

средств ПВО – 1 005 (+1) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 616 (+64) ед,

крылатых ракет – 2 765 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 30 126 (+84) ед,

специальной техники – 3 687 (+4) ед.

Данные уточняются.