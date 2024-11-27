На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей зникло світло

Окуповані території Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла через пошкодження лінії електромережі, повідомили колаборанти, так звані губернатори регіонів Євген Балицький і Володимир Сальдо.

Джерело: пособники окупантів у Telegram

Деталі: Балицький повідомив, що електропостачання зникло по "всьому регіону" (на всій окупованій території Запорізької області – ред.).

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За словами так званого губернатора Херсонської області Володимира Сальдо, аварія сталася на лінії "Джанкой – Мелітополь" о 5 годині ранку. Без електрики залишилися 137 тисяч осіб у 172 містах і селищах окупованої частини Херсонщини.

Він запевняє, що електропостачання вже відновили у двох районах.

Причини аварії на ЛЕП пособники окупантів не назвали.

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Чому це важливо: Наразі в Україні діють відключення світла через те, що російські окупанти прицільно б’ють по енергетичній інфраструктурі України.