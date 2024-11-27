На оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей пропал свет

Оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей остались без света из-за повреждения линии электросети, сообщили коллаборанты, так называемые губернаторы регионов Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

Источник: пособники оккупантов в Telegram

Детали: Балицкий сообщил, что электроснабжение пропало по "всему региону" (на всей оккупированной территории Запорожской области – ред.).

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По словам так называемого губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, авария произошла на линии "Джанкой – Мелитополь" в 5 часов утра. Без электричества остались 137 тысяч человек в 172 городах и поселках оккупированной части Херсонщины.

Он уверяет, что электроснабжение уже возобновили в двух районах.

Причины аварии на ЛЭП пособники оккупантов не назвали.

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Почему это важно: Сейчас в Украине действуют отключения света из-за того, что российские оккупанты прицельно бьют по энергетической инфраструктуре Украины.