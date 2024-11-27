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Результати протиповітряного бою 27 листопада: збито 36 ворожих БпЛА, п’ять – полетіли "додому"

Валентина РоманенкоСереда, 27 листопада 2024, 09:01
Результати протиповітряного бою 27 листопада: збито 36 ворожих БпЛА, п’ять – полетіли додому
ілюстративне фото ЗСУ

В ніч на 27 листопада Росія випустила по Україні 89 безпілотників: як "Шахедів", так і дронів невстановленого типу. Сили оборони знищили 36 БпЛА, 48 – локаційно втрачені, 5 – повернулись на територію, котрольовану агресором.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: Із 19.30 вівторка противник атакував Україну 89-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків – Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

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Станом на 09.00 протиповітряною обороною збито 36 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Хмельницькій та Миколаївській областях.

48 БпЛА були локаційно втрачені, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників вийшли з підконтрольного повітряного простору у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

Через падіння уламків ворожих БпЛА у Київській області пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, майно громадян. Попередньо — без жертв та постраждалих.

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До відбиття повітряного нападу ворога 27 листопада залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ШахедбезпілотникиППОПовітряні сили ЗСУ
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