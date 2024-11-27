Результаты противовоздушного боя 27 ноября: сбито 36 вражеских БпЛА, пять – улетели "домой"

В ночь на 27 ноября Россия выпустила по Украине 89 беспилотников: как "Шахедов", так и дронов неустановленного типа. Силы обороны уничтожили 36 БпЛА, 48 - были локацинно потеряны, 5 - вернулись на территорию, контролируемую агрессором.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: С 19.30 вторника противник атаковал Украину 89-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

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По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 36 вражеских беспилотников в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

48 БпЛА были локационно потеряны, вероятно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, 5 беспилотников вышли из подконтрольного воздушного пространства в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.

Из-за падения обломков вражеских БпЛА в Киевской области повреждены частные и многоквартирные дома, имущество граждан. Предварительно - без жертв и пострадавших.

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К отражению воздушного нападения врага 27 ноября привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.