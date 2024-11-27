Маск відреагував на запит Байдена про нові $24 млрд для України: Не ок

Мільярдер Ілон Маск поруч з обраним президентом США Дональдом Трампом. Фото з акаунту Маска у мережі Х

Мільярдер Ілон Маск, якому обраний президент США Дональд Трамп підготував посаду у своїй адміністрації, відреагував на прохання президента Джо Байдена до Конгресу про виділення додаткових $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Маска у своїй соцмережі Х

Деталі: Маск відповів на новину про прохання Байдена про "ще $24 млрд для України", написавши: "Це не ок".

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скриншот з мережі Х

Передісторія: