Маск відреагував на запит Байдена про нові $24 млрд для України: Не ок
Середа, 27 листопада 2024, 09:39
Мільярдер Ілон Маск, якому обраний президент США Дональд Трамп підготував посаду у своїй адміністрації, відреагував на прохання президента Джо Байдена до Конгресу про виділення додаткових $24 млрд на допомогу Україні зброєю і поповнення запасів США.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на коментар Маска у своїй соцмережі Х
Деталі: Маск відповів на новину про прохання Байдена про "ще $24 млрд для України", написавши: "Це не ок".
Реклама:
Передісторія:
- Раніше видання Politico повідомило, що президент США Джо Байден звернувся до Конгресу США з проханням виділити ще $24 мільярди на військову допомогу Україні та заміну американського озброєння, яке було передано Києву. Дві третини запитуваної суми, $16 мільярдів, повинні піти на поповнення американських запасів. Решта $8 мільярдів – на Ініціативу сприяння безпеці України, в рамках якої Пентагон підписує контракти з американськими компаніями на озброєння українських сил оборони.
- Ілон Маск відіграв ключову роль у переможній кампанії Дональда Трампа на виборах президента США, інвестуючи у неї десятки мільйонів доларів.
- Мільярдер також був присутній під час розмов Трампа з іноземними лідерами, зокрема Володимиром Зеленським, а також проводить багато часу в резиденції обраного президента Мар-а-Лаго у Флориді.
- Маск буде очолювати новостворене Міністерство з питань ефективності держапарату в адміністрації Трампа разом із екскандидатом у президенти США Вівеком Рамасвамі.