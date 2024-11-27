Маск отреагировал на запрос Байдена о новых $24 млрд для Украины: Не ок
Среда, 27 ноября 2024, 09:39
Миллиардер Илон Маск, которому избранный президент США Дональд Трамп подготовил должность в своей администрации, отреагировал на просьбу президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных $24 млрд на помощь Украине оружием и пополнение запасов США.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Маска в своей соцсети Х
Детали: Маск ответил на новость о просьбе Байдена о "еще $24 млрд для Украины", написав: "Это не ок".
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Предыстория:
- Ранее издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США с просьбой выделить еще $24 млрд на военную помощь Украине и замену американского вооружения, которое было передано Киеву. Две трети запрашиваемой суммы, $16 млрд, должны пойти на пополнение американских запасов. Остальные $8 млрд – на Инициативу содействия безопасности Украины, в рамках которой Пентагон подписывает контракты с американскими компаниями на вооружение украинских сил обороны.
- Илон Маск сыграл ключевую роль в победной кампании Дональда Трампа на выборах президента США, инвестируя в нее десятки миллионов долларов.
- Миллиардер также присутствовал во время разговоров Трампа с иностранными лидерами, в частности Владимиром Зеленским, а также проводит много времени в резиденции избранного президента Мар-а-Лаго во Флориде.
- Маск будет возглавлять новосозданное Министерство по вопросам эффективности госаппарата в администрации Трампа вместе с экс-кандидатом в президенты США Вивеком Рамасвами.