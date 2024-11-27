Маск отреагировал на запрос Байдена о новых $24 млрд для Украины: Не ок

Миллиардер Илон Маск рядом с избранным президентом США Дональдом Трампом. Фото из аккаунта Маска в сети Х

Миллиардер Илон Маск, которому избранный президент США Дональд Трамп подготовил должность в своей администрации, отреагировал на просьбу президента Джо Байдена к Конгрессу о выделении дополнительных $24 млрд на помощь Украине оружием и пополнение запасов США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарий Маска в своей соцсети Х

Детали: Маск ответил на новость о просьбе Байдена о "еще $24 млрд для Украины", написав: "Это не ок".

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СКРИНШОТ ИЗ СЕТИ Х

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