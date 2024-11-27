Сікорський пояснив, чому поляки не повинні блокувати пункти пропуску з Україною

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що пункти пропуску на польсько-українському кордоні є критичною інфраструктурою і не повинні блокуватися протестувальниками. Він нагадав, що за питання кордонів відповідає МВС Польщі.

Джерело: Сікорський під час спільної пресконференції у вівторок у Варшаві з главою МЗС України Андрієм Сибігою, передає "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: За його словами, пункти пропуску і доїзди до них "є критичною інфраструктурою і не повинні бути місцями протестів".

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Пряма мова Сікорського: "Ми повинні детально придивитися до масштабів протестів, дозволи на які видають наші суди".

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