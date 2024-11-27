Сикорский объяснил, почему поляки не должны блокировать пункты пропуска с Украиной
Среда, 27 ноября 2024, 10:52
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что пункты пропуска на польско-украинской границе являются критической инфраструктурой и не должны блокироваться протестующими. Он напомнил, что за вопрос границ отвечает МВД Польши.
Источник: Сикорский во время совместной пресс-конференции во вторник в Варшаве с главой МИД Украины Андреем Сибигой, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"
Детали: По его словам, пункты пропуска и доезды к ним "являются критической инфраструктурой и не должны быть местами протестов".
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Прямая речь Сикорского: "Мы должны детально присмотреться к масштабам протестов, разрешения на которые выдают наши суды".
Что предшествовало:
- Польские фермеры 23 ноября начали протестовать в Медыке перед границей с Украиной из-за невыполнения требования сохранить уровень сельскохозяйственного налога в 2024 году на уровне 2023 года и беспокойство относительно подписания Евросоюзом соглашения о свободной торговле с южноамериканскими странами Меркосур.
- Сейчас фермеры решили приостановить свою акцию до 10 декабря, но обещают, что в случае невыполнения условий распространят блокирование на всю восточную границу.