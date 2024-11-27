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Росіяни скидами з дронів поранили 2 мешканців на Херсонщині

Ірина БалачукСереда, 27 листопада 2024, 11:06
Росіяни скидами з дронів поранили 2 мешканців на Херсонщині
Російський FPV-дрон з прикріпленим саморобним вибуховим пристроєм. Фото надане УП мешканцями Херсона

Російська окупаційна армія продовжує тероризувати мирне населення Херсонщини, скидаючи вибухівку з безпілотників, – лише за ранок так поранили 2 мирних мешканців.

Джерело: Херсонська ОВА у Telegram

Деталі: До лікарні шпиталізували 50-річного жителя Кіндійки – він дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення ніг внаслідок атаки російського БпЛА.

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Близько 10 години ранку окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного у Станіславі. 68-річний чоловік  дістав мінно-вибухову травму, контузію та уламкове поранення ноги.

Також за меддопомогою звернулись двоє жителів Білозерки. 61-річний чоловік та 58-річна жінка постраждали внаслідок артобстрілу 26 листопада. У потерпілих діагностували вибухові травми та контузії.

Передісторія:

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  • Вранці 26 листопада росіяни скидами з дронів поранили мешканця міста Берислав та 3 жителів Херсона.

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Херсонська областьбезпілотники
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