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Россияне сбросами с дронов ранили 2 жителей на Херсонщине

Ирина БалачукСреда, 27 ноября 2024, 11:06
Россияне сбросами с дронов ранили 2 жителей на Херсонщине
Российский FPV-дрон с прикрепленным самодельным взрывным устройством. Фото предоставлено УП жителями Херсона

Российская оккупационная армия продолжает терроризировать мирное население Херсонщины, сбрасывая взрывчатку с беспилотников, – только за утро так ранили 2 мирных жителей.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Детали: В больницу госпитализировали 50-летнего жителя Киндейки – он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног в результате атаки российского БПЛА.

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Около 10 часов утра оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданского в Станиславе. 68-летний мужчина получил минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение ноги.

Также за медпомощью обратились двое жителей Белозерки. 61-летний мужчина и 58-летняя женщина пострадали в результате артобстрела 26 ноября. У них диагностировали взрывные травмы и контузии.

Предыстория:

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  • Утром 26 ноября россияне сбросами с дронов ранили жителя города Берислав и 3 жителей Херсона.

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Херсонская областьбеспилотники
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