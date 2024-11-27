За час Курської операції миколаївські морпіхи затрьохсотили 667 вояків РФ і знищили 341
За час операції на Курському напрямку морські піхотинці 36 окремої бригади "мінуснули" тисячу російських солдат і набили техніки.
Джерело: проміжні результати 36 ОБрМП
Дослівно: "Противник постійно тисне тактикою мʼясних штурмів, інколи проводячи понад 10 таких суїцидальних спроб на день. Незважаючи на перевагу в кількості росіян та їхньої техніки, миколаївські морпіхи демонструють справжню відвагу та героїзм, ламаючи хребет таким спробам.
За час операції морпіхи затрьохсотили 667 солдат противника, а безповоротні втрати особового складу ворога склали 341 особу".
Деталі: Крім цього бійці бригади знищили 20 одиниць бронетехніки, зокрема БМД, БМП, ББМ та МТЛБ, а також 2 танки Т-72. Ще 6 одиниць бронетехніки пошкоджено. Окрім цього знищено 24 одиниці автотранспорту, серед яких автомобілі, баггі, мото- та квадроцикли штурмових груп ворога.
Засобами зенітного ракетного озброєння та мобільних вогневих груп морпіхи ліквідували 15 безпілотних літальних апаратів різних типів, зокрема "Ланцети", "Суперками", "Зали" та "Шахеди".
Також було пошкоджено мостоукладач МТУ-20, який противник намагався використати для логістичних операцій.