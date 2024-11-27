За час Курської операції миколаївські морпіхи затрьохсотили 667 вояків РФ і знищили 341

За час операції на Курському напрямку морські піхотинці 36 окремої бригади "мінуснули" тисячу російських солдат і набили техніки.

Джерело: проміжні результати 36 ОБрМП

Дослівно: "Противник постійно тисне тактикою мʼясних штурмів, інколи проводячи понад 10 таких суїцидальних спроб на день. Незважаючи на перевагу в кількості росіян та їхньої техніки, миколаївські морпіхи демонструють справжню відвагу та героїзм, ламаючи хребет таким спробам.

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За час операції морпіхи затрьохсотили 667 солдат противника, а безповоротні втрати особового складу ворога склали 341 особу".

Деталі: Крім цього бійці бригади знищили 20 одиниць бронетехніки, зокрема БМД, БМП, ББМ та МТЛБ, а також 2 танки Т-72. Ще 6 одиниць бронетехніки пошкоджено. Окрім цього знищено 24 одиниці автотранспорту, серед яких автомобілі, баггі, мото- та квадроцикли штурмових груп ворога.

Засобами зенітного ракетного озброєння та мобільних вогневих груп морпіхи ліквідували 15 безпілотних літальних апаратів різних типів, зокрема "Ланцети", "Суперками", "Зали" та "Шахеди".

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Також було пошкоджено мостоукладач МТУ-20, який противник намагався використати для логістичних операцій.