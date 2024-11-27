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За время Курской операции николаевские морпехи затрехсотили 667 вояк РФ и уничтожили 341

Валентина РоманенкоСреда, 27 ноября 2024, 12:16
За время Курской операции николаевские морпехи затрехсотили 667 вояк РФ и уничтожили 341
шеврон 36 ОБрМП. иллюстративное фото

За время операции на Курском направлении морские пехотинцы 36 отдельной бригады "минуснули" тысячу российских солдат и набили вражеской техники.

Источник: промежуточные результаты 36 ОБрМП

Дословно: "Противник постоянно давит тактикой мясных штурмов, иногда проводя более 10 таких суицидальных попыток в день. Несмотря на преимущество в количестве россиян и их техники, николаевские морпехи демонстрируют настоящую отвагу и героизм, ломая хребет таким попыткам.

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За время операции морпехи затрехсотили 667 солдат противника, а безвозвратные потери личного состава врага составили 341 человек".

 

Детали: Кроме этого бойцы бригады уничтожили 20 единиц бронетехники, в частности БМД, БМП, ББМ и МТЛБ, а также 2 танка Т-72. Еще 6 единиц бронетехники повреждены. Кроме этого уничтожены 24 единицы автотранспорта, среди которых автомобили, багги, мото- и квадроциклы штурмовых групп врага.

Средствами зенитного ракетного вооружения и мобильных огневых групп морпехи ликвидировали 15 беспилотных летательных аппаратов различных типов, в частности "Ланцеты", "Суперкамы", "Залы" и "Шахеды".

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Также был поврежден мостоукладчик МТУ-20, который противник пытался использовать для логистических операций.

Курская область война
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