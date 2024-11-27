Нардеп "Слуги народу" висунув Трампа на Нобелівську премію миру і пояснив чому

Народний депутат від партії "Слуга народу", голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висунув кандидатуру обраного президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році.

Джерело: Мережко у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "Я підписав листа (про номінування Дональда Тампа на Нобелівську премію миру -ред.) не тільки як депутат, а й як професор права, оскільки професори також можуть, за правилами Нобелівського комітету, номінувати претендентів".

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Деталі: За словами депутата, він висунув Трампа за його "дипломатичні здобутки під час попередньої президентської каденції, посилення військової спроможності України та з надією на те, що план Трампа зі встановлення миру у Європі базуватиметься на міжнародному праві".

"Насамперед, під час своєї першої президентської каденції Дональд Трамп сприяв укладенню так званих угод Авраама. Це ті угоди, які посилили мир на Близькому Сході і сприяли стабільності у цьому регіоні в цілому. Це, я вважаю, дуже суттєве дипломатичне досягнення Дональда Трампа як президента. По-друге, на мою думку, він зробив значний внесок у боротьбу з російською агресією і посилив військові спроможності України. По суті, Трамп став першим президентом США, який почав надавати військово-технічну допомогу Україні", - пояснив своє рішення Мережко.

Мовляв, саме за часів адміністрації Трампа Україна почала отримувати ПТРК "Джавелін", і ця підтримка допомогла у захисті після початку повномасштабної агресії Росії.

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Також Трамп, на думку нардепа, посилив коаліцію держав, спрямовану на захист України проти російської агресії; він виступав проти побудови "Північного потоку-2" - проєкту, який, на жаль, просувала тоді Німеччина.

Крім того, Мережко відзначив і плани Трампа досягти справедливого миру в Україні.

Мовляв, судячи з виступів і заяв Трампа, у нього є плани на те, щоб досягти миру в Європі.

"Ми ще не знаємо його конкретних планів, але я сподіваюся, що він буде спиратися на міжнародне право, тобто що це не буде умиротворення агресора за рахунок України, а навпаки, що це буде саме справедливий мир, який базується на міжнародному праві", - переконаний Мережко.

Нардеп підкреслив, що для України важливо, щоб мирні ініціативи Трампа не порушували принципи міжнародного права. "Наприклад, повагу до територіальної цілісності України, її суверенітету і, звісно, принцип невикористання сили у міжнародних відносинах", - акцентував "слуга народу".

Нагадаємо: Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба застеріг від сподівань на перемир’я між Росією та Україною завдяки майбутнім зусиллям новообраного президента США Дональда Трампа та наголосив, що кремлівський режим продовжує прагнути до своїх початкових цілей.